Polmonite da influenza Bassetti | Quali sintomi devono preoccuparci e richiedono il Pronto Soccorso
L'infettivologo Matteo Bassetti spiega, in un video su Facebook, quali sintomi dell'influenza possono indicare complicazioni come la polmonite. La sua analisi aiuta a capire quando è importante rivolgersi al Pronto Soccorso, distinguendo tra segnali normali e quelli che richiedono attenzione medica immediata. Un'informazione utile per riconoscere tempestivamente situazioni che potrebbero richiedere interventi urgenti.
In un video pubblicato su Facebook l'infettivologo Matteo Bassetti ha indicato quali sintomi dell'influenza devono preoccuparci e spingerci ad andare al Pronto Soccorso. Siamo infatti a ridosso del picco della stagione influenzale e si registrano molti casi di polmonite, anche tra i giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
