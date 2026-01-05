Polignano – Ulisse ed altri approdi

Da baritoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 06 gennaio – ore 18.00Un nuovo emozionante percorso teatralizzato tra mito, mare e poesia. Dal cuore di Polignano a Mare, partiremo da Largo Ardito per camminare lungo la suggestiva scogliera di Port’Alga, ascoltando le voci immortali dell’Odissea: Elena. 🔗 Leggi su Baritoday.it

polignano 8211 ulisse ed altri approdi

© Baritoday.it - Polignano – Ulisse ed altri approdi

Leggi anche: Tassa sugli imbarchi, Salis e Terrile: "Per 3 euro non crediamo che le compagnie sceglieranno altri approdi"

Leggi anche: Rifiuti e vecchi pneumatici in fiamme: vigili del fuoco in azione a Polignano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.