Polemiche Lazio e Roma rigori Inter e Juve | la moviola di Serie A

La 18ª giornata di Serie A ha suscitato numerose discussioni riguardo agli errori arbitrali, con particolare attenzione alle decisioni prese durante le partite di Lazio e Roma, oltre ai rigori assegnati a Inter e Juventus. Tra episodi controversi e contatti in area, analizziamo gli episodi che hanno caratterizzato questa giornata, evidenziando le criticità e le implicazioni per il prosieguo del campionato.

Dal secondo gol del Napoli a quello dell'Atalanta passando per i contatti e tocchi di mano in area: tutti gli errori arbitrali La 18esima giornata di Serie A è andata in archivio con tante polemiche arbitrali specie per le due squadre capitoline. La Lazio recrimina per il fallo che ha portato al raddoppio del Napoli: il tocco di mano di Noslin c'è, ma non sembra punibile trattandosi di auto-giocata. Lo stesso attaccante biancoceleste viene espulso un po' troppo in fretta da Massa: il secondo giallo appare eccessivo non trattandosi di SPA né di fallo imprudente. Rissa in Lazio Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.

