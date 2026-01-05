Polemica al Pan e vin in Comina rimosse le rime divisive sugli stranieri

La festa del Pane e Vin di Comina, promossa dall'associazione Panorama, si avvicina tra discussioni e confronti. Recentemente, sono state rimosse le rime considerate divisive sugli stranieri, suscitando reazioni diverse tra i partecipanti. L’evento, che ogni anno attira numerosi visitatori, si svolgerà comunque secondo il programma, con l’obiettivo di promuovere la tradizione locale e il senso di comunità.

Pan e Vin della Comina, cancellate le rime scomode sugli immigrati. Sindaco furioso: «Censura inaccettabile» - Il Pan e Vin della Comina, il più grande e storico di Pordenone, è salvo. ilgazzettino.it

