Polemica al Pan e vin in Comina rimosse le rime divisive sugli stranieri
La festa del Pane e Vin di Comina, promossa dall'associazione Panorama, si avvicina tra discussioni e confronti. Recentemente, sono state rimosse le rime considerate divisive sugli stranieri, suscitando reazioni diverse tra i partecipanti. L’evento, che ogni anno attira numerosi visitatori, si svolgerà comunque secondo il programma, con l’obiettivo di promuovere la tradizione locale e il senso di comunità.
Si avvicina tra le polemiche la tradizionale festa del Pane e Vin, organizzato dall'associazione Panorama. Il clima si è fatto rovente ben prima dell'accensione del falò, previsto per martedì 5 gennaio alle 20 al Villaggio del Fanciullo. Il motivo? Alcune rime giudicate controverse e divisive nei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Pan e Vin della Comina, è bufera a poche ore dal falò della Befana: «Troppe frasi inopportune sui migranti» - Esattamente ventiquattro, se facciamo partire il cronometro da oggi. ilgazzettino.it
Pan e Vin della Comina, cancellate le rime scomode sugli immigrati. Sindaco furioso: «Censura inaccettabile» - Il Pan e Vin della Comina, il più grande e storico di Pordenone, è salvo. ilgazzettino.it
