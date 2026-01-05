PlayStation Store gli Sconti di Gennaio ricevono migliaia di nuove offerte

Il PlayStation Store ha aggiornato gli Sconti di Gennaio, aggiungendo migliaia di nuove offerte su giochi per PS4 e PS5. La promozione permette di approfittare di prezzi ridotti su una vasta gamma di titoli, offrendo opportunità di acquisto interessanti per gli appassionati. L'aggiornamento amplia ulteriormente una selezione già ricca, rendendo più accessibile l'acquisto di nuovi giochi durante questo periodo di saldi.

Il PlayStation Store di Sony ha aggiornato gli Sconti di Gennaio, arricchendo ulteriormente una selezione già molto ampia con migliaia di nuove offerte su giochi PS4 e PS5. L’iniziativa coinvolge produzioni di primo piano, titoli recenti e grandi classici, con riduzioni di prezzo significative e, in alcuni casi, record storici sullo store digitale. Di conseguenza l’aggiornamento rafforza una delle campagne promozionali più rilevanti dell’inizio dell’anno. Tra le novità più rilevanti del PlayStation Store spicca Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ora disponibile a 47,99 euro rispetto ai 79,99 euro di listino, il prezzo più basso mai registrato sul PlayStation Store. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Store, gli Sconti di Gennaio ricevono migliaia di nuove offerte Leggi anche: PlayStation Store e gli sconti di gennaio 2025: ecco le migliori offerte sotto i 20 Euro Leggi anche: PlayStation Store, partono gli sconti di gennaio 2026 in accesso anticipato per gli abbonati a PS Plus La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. PlayStation Store, Sconti di Gennaio: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5; PlayStation Store: sconti di gennaio 2026 su PS4 e PS5; Risparmia ancora di più sugli sconti di gennaio con le Gift Card PlayStation in offerta; PlayStation Store, ecco cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro. Gli Sconti di Gennaio del PlayStation Store si espandono con migliaia di nuove offerte - Il già ampio catalogo degli Sconti di Gennaio del PlayStation Store si espande ulteriormente oggi con migliaia di nuove promozioni su giochi e DLC per PS4 e PS5. multiplayer.it

PlayStation Store: sconti di gennaio 2026 su PS4 e PS5 - Scopri i migliori sconti di gennaio 2026 sul PlayStation Store: ribassi fino al 75% su titoli PS4 e PS5, occasioni sotto i 20€, offerte per i nuovi arrivati e consigli per approfittarne. libero.it

PlayStation Store, al via da ora i nuovi Sconti di Gennaio - Sony ha aggiornato gli Sconti di Gennaio del PlayStation Store, ampliando ulteriormente una selezione di offerte già piuttosto ricca. msn.com

Pronti per iniziare questo nuovo anno alla grande Approfitta degli Sconti di Gennaio: http://store.playstation.com/it-it/view/7bbceafe-bfa8-11ee-b375-5e45f4e139ac/536afef1-cf76-11f0-a646-fa812c21f9bf - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.