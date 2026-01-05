pixel 10 scontato di 300 euro costa quanto iphone 15 di 2 anni fa

Attualmente su Amazon, il Pixel 10 è in offerta con uno sconto di 300 euro, offrendo un prezzo simile a quello dell’iPhone 15 di due anni fa. Nonostante la differenza di età, l’iPhone 15 rimane aggiornato con l’ultima versione di iOS, mentre il Pixel 10 è più recente ma più scontato. Questa comparazione permette di valutare le opzioni disponibili in base alle esigenze di aggiornamento e risparmio.

Pixel 10 e iPhone 15 sono in vendita allo stesso prezzo su Amazon, il primo però è stato lanciato da qualche mese ed è soggetto ad uno sconto di ben 300 euro mentre il secondo è vecchio di due anni ma aggiornato con l’ultima versione del sistema operativo di Cupertino. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Trovi altre offerte su Amazon Risparmiare 300€ su un top di gamma? Pixel 10 ProXL da comprare subito!. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

