Più cronici e più anziani cresce ancora la spesa farmaceutica | giro da 450 milioni
Secondo i dati di ATS, la spesa farmaceutica per le persone con patologie croniche e anziani continua a crescere, raggiungendo circa 450 milioni di euro. Tra il 2023 e il 2025, l’aumento è stato di 53 milioni di euro. Attualmente, il 36,4% dei residenti presenta condizioni croniche, con una crescita del 18% dal 2019 al 2024, e molte di queste persone convivono con più di una patologia.
I DATI DI ATS. In soli due anni, dal 2023 al 2025, il conto è salito di 53 milioni: il 36,4% dei residenti ha una cronicità (+18% tra il 2019 e il 2024) e il 38,1% di questi ha due o tre patologie. Migliora l’uso degli antibiotici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
