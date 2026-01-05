Più cronici e più anziani cresce ancora la spesa farmaceutica | giro da 450 milioni

Secondo i dati di ATS, la spesa farmaceutica per le persone con patologie croniche e anziani continua a crescere, raggiungendo circa 450 milioni di euro. Tra il 2023 e il 2025, l’aumento è stato di 53 milioni di euro. Attualmente, il 36,4% dei residenti presenta condizioni croniche, con una crescita del 18% dal 2019 al 2024, e molte di queste persone convivono con più di una patologia.

