Pittoni Lega | Distribuire l’attenzione degli esami sull’intero percorso di studi
Pittoni (Lega) sottolinea l'importanza di distribuire l'attenzione degli esami lungo tutto il percorso di studi, piuttosto che concentrarla solo sull’esame finale. La discussione riguarda se la qualità della formazione sia più influenzata dalla continuità e dalla crescita durante l'anno o dalla selettività dell’appuntamento conclusivo. Questo approccio mira a valorizzare l’intero cammino scolastico, promuovendo un sistema più equilibrato e coerente.
"La qualità della formazione scolastica è legata più al percorso o alla selettività dell'esame finale?". A porsi la domanda è il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: La povertà energetica incide sul percorso di studi degli studenti: malattie, assenze e impossibilità di fare i compiti tra i motivi più presenti
Leggi anche: Pittoni (Lega): “Presto attivati elenchi regionali docenti idonei”
SCUOLA – PITTONI (LEGA), DISTRIBUIRE L’ATTENZIONE DEGLI ESAMI SULL’INTERO PERCORSO DI STUDI - Scopri il dibattito sulla qualità dell'istruzione e il percorso di studi. informazionescuola.it
Pittoni (Lega): “Presto attivati elenchi regionali docenti idonei” x.com
Il dibattito sui percorsi di specializzazione per il sostegno torna al centro dell’attenzione politica e scolastica. A intervenire è il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura al Senato, c - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.