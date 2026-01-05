Pista nera dietro la strage di Capaci la Procura di Caltanissetta fa ricorso in Cassazione

Da palermotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Caltanissetta ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la decisione della gip Grazia Luparello riguardo alla vicenda della pista nera dietro la strage di Capaci. La scelta deriva dalla valutazione dell’abnormità di un provvedimento giudiziario. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini giudiziarie che continuano a fare luce sulle circostanze legate a questo evento storico.

La Procura di Caltanissetta, come anticipato ieri sera da Report e come confermato oggi da ambienti giudiziari all'Adnkronos, ha presentato ricorso in Cassazione per "l'abnormità del provvedimento" contro la decisione della gip di Caltanissetta Grazia Luparello che, lo scorso 19 dicembre, ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

pista nera dietro la strage di capaci la procura di caltanissetta fa ricorso in cassazione

© Palermotoday.it - Pista nera dietro la strage di Capaci, la Procura di Caltanissetta fa ricorso in Cassazione

Leggi anche: Il procuratore di Caltanissetta:""La pista nera per le stragi del '92 vale zero"

Leggi anche: Il procuratore di Caltanissetta: "La pista nera per le stragi del '92 vale zero"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Li Gotti: ''Altro che mafia-appalti. Borsellino sapeva della pista nera sulla strage di Capaci'' - Seconda Parte; Strage Falcone, a Report l'audio del pentito che accusa Delle Chiaie; Riaffiora la pista nera dietro le stragi. Ma neanche i magistrati ci credono più; ‘Report’ rilancia la pista nera con l’audio Intanto il Gip dice no all’archiviazione.

pista nera dietro strageLa pista nera su Capaci, la Procura fa ricorso contro la decisione del gip di respingere la richiesta di archiviazione - Il procuratore nisseno Salvatore De Luca, titolare delle indagini sulle stragi, ha definito la pista nera “ ... lasicilia.it

pista nera dietro strageLa pista nera dietro la strage di Capaci, il pm di Caltanissetta ricorre in Cassazione - Un ricorso in Cassazione per «l’abnormità del provvedimento» è stato presentato dalla Procura di Caltanissetta contro la decisione della gip Grazia Luparello che ha rigettato, per la seconda volta, la ... msn.com

pista nera dietro strageRiaffiora la "pista nera" dietro le stragi. Ma neanche i magistrati ci credono più - Come i peperoni avanzati dal Cenone, Report rigurgita la "pista nera" dietro le stragi di Capaci e Via D'Amelio, già sconfessata dalla Procura di Caltanissetta in commissione Antimafia. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.