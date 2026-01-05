La Procura di Caltanissetta ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la decisione della gip Grazia Luparello riguardo alla vicenda della pista nera dietro la strage di Capaci. La scelta deriva dalla valutazione dell’abnormità di un provvedimento giudiziario. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini giudiziarie che continuano a fare luce sulle circostanze legate a questo evento storico.

La Procura di Caltanissetta, come anticipato ieri sera da Report e come confermato oggi da ambienti giudiziari all'Adnkronos, ha presentato ricorso in Cassazione per "l'abnormità del provvedimento" contro la decisione della gip di Caltanissetta Grazia Luparello che, lo scorso 19 dicembre, ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Pista nera dietro la strage di Capaci, la Procura di Caltanissetta fa ricorso in Cassazione

Leggi anche: Il procuratore di Caltanissetta:""La pista nera per le stragi del '92 vale zero"

Leggi anche: Il procuratore di Caltanissetta: "La pista nera per le stragi del '92 vale zero"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Li Gotti: ''Altro che mafia-appalti. Borsellino sapeva della pista nera sulla strage di Capaci'' - Seconda Parte; Strage Falcone, a Report l'audio del pentito che accusa Delle Chiaie; Riaffiora la pista nera dietro le stragi. Ma neanche i magistrati ci credono più; ‘Report’ rilancia la pista nera con l’audio Intanto il Gip dice no all’archiviazione.

La pista nera su Capaci, la Procura fa ricorso contro la decisione del gip di respingere la richiesta di archiviazione - Il procuratore nisseno Salvatore De Luca, titolare delle indagini sulle stragi, ha definito la pista nera “ ... lasicilia.it