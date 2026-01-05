Pisciotta proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Maurizio Feola

L’amministrazione comunale di Pisciotta ha annunciato il lutto cittadino per domani, 6 gennaio 2026, nella frazione di Rodio, per onorare la memoria di Maurizio Feola. La decisione riflette il rispetto e la vicinanza della comunità alla famiglia colpita dalla perdita. La giornata sarà dedicata a momenti di raccoglimento e partecipazione, nel rispetto della triste circostanza.

