Pisciotta proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Maurizio Feola
L’amministrazione comunale di Pisciotta ha annunciato il lutto cittadino per domani, 6 gennaio 2026, nella frazione di Rodio, per onorare la memoria di Maurizio Feola. La decisione riflette il rispetto e la vicinanza della comunità alla famiglia colpita dalla perdita. La giornata sarà dedicata a momenti di raccoglimento e partecipazione, nel rispetto della triste circostanza.
L’amministrazione comunale di Pisciotta ha proclamato il lutto cittadino per domani (martedì 6 gennaio 2026) nella frazione di Rodio, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Maurizio Feola. Dal Comune fanno sapere che la decisione, assunta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
