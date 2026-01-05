Pioggia e neve | scatta il codice giallo anche ad Arezzo

A partire da oggi pomeriggio, la Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per piogge e neve su alcune zone della Toscana, inclusa Arezzo. La previsione riguarda principalmente le aree interne delle province di Firenze, Siena e Arezzo, con accumuli di pioggia e neve non significativi. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per eventuali condizioni di sicurezza.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice Giallo a partire dal pomeriggio di oggi per possibili piogge sparse, più probabili sulle zone interne nelle province di Firenze, Arezzo e Siena con cumulati non significativi. Domani, martedì sei gennaio, precipitazioni sulle.

