Pioggia e neve ma fino a quando? La nuova allerta meteo e le ultime previsioni

L’attuale fronte di maltempo, influenzato da una vasta depressione che attraversa l’Europa fino al Mediterraneo, continuerà a portare pioggia e neve nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni indicano che questa situazione persistente potrebbe protrarsi nei prossimi giorni, con eventuali miglioramenti in tempi ancora da definire. È importante monitorare gli aggiornamenti per valutare l’evoluzione del tempo e adottare eventuali precauzioni.

L'instabilità causata da una vasta area depressionaria che interessa tutta l'Europa fino al Mediterraneo apporterà ancora maltempo al Centro-Sud. Tutta colpa di aria fredda di matrice artica che sta entrando con sempre maggiore decisione sull'Italia a partire dalle regioni settentrionali dove la.

