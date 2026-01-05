Pioggia e neve ma fino a quando? La nuova allerta meteo e le ultime previsioni

Da today.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attuale fronte di maltempo, influenzato da una vasta depressione che attraversa l’Europa fino al Mediterraneo, continuerà a portare pioggia e neve nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni indicano che questa situazione persistente potrebbe protrarsi nei prossimi giorni, con eventuali miglioramenti in tempi ancora da definire. È importante monitorare gli aggiornamenti per valutare l’evoluzione del tempo e adottare eventuali precauzioni.

L’instabilità causata da una vasta area depressionaria che interessa tutta l’Europa fino al Mediterraneo apporterà ancora maltempo al Centro-Sud. Tutta colpa di aria fredda di matrice artica che sta entrando con sempre maggiore decisione sull'Italia a partire dalle regioni settentrionali dove la. 🔗 Leggi su Today.it

pioggia e neve ma fino a quando la nuova allerta meteo e le ultime previsioni

© Today.it - Pioggia e neve, ma fino a quando? La nuova allerta meteo e le ultime previsioni

Leggi anche: Pioggia e neve a bassa quota fino a Santo Stefano: le zone in allerta gialla e le previsioni meteo

Leggi anche: Pioggia e raffiche di vento nelle Marche: c’è una nuova allerta meteo. Le previsioni sulla neve

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pioggia (e neve fino a 600 metri) al Centro e al Sud. Temperature in calo anche al Nord; Pioggia e neve a bassa quota fino a Santo Stefano: le zone in allerta gialla e le previsioni meteo; Le previsioni del meteo fino all’Epifania; Meteo Abruzzo, tempo stabile fino a lunedì poi pioggia e neve in collina. Capodanno torna il sole.

pioggia neve fino nuovaMeteo instabile sul Piceno: pioggia e neve anche in collina - est portano piogge, neve e calo termico fino all’Epifania, con miglioramento atteso da giovedì ... lanuovariviera.it

pioggia neve fino nuovaMeteo Italia: vortice freddo in arrivo, pioggia, vento e neve fino in pianura - Ecco le ultime news di meteo per l'Italia avvolta da un vortice freddo che porta pioggia e neve fino in pianura. meteo.it

pioggia neve fino nuovaItalia sotto la morsa del maltempo: pioggia, vento e neve provocano disagi e evacuazioni - Allerta maltempo in Italia: temporali, neve e vento provocano disagi, evacuazioni e interventi dei soccorsi. notizie.it

05/01/2026 - Pioggia e neve in arrivo da ovest - Previsioni meteo per la Scozia nel Regno Unito -...

Video 05/01/2026 - Pioggia e neve in arrivo da ovest - Previsioni meteo per la Scozia nel Regno Unito -...

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.