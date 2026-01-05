Pioggia e freddo non spengono la fiamma olimpica | che giornata di festa per Ancona
Nonostante la pioggia e le basse temperature, la città di Ancona ha vissuto un momento di celebrazione con il passaggio della fiamma olimpica. Migliaia di cittadini hanno seguito l’evento lungo le vie cittadine, partecipando con entusiasmo all’accensione del braciere in piazza Cavour. Un’occasione di unione e festa che ha sottolineato l’importanza di questo simbolo sportivo per la comunità locale.
ANCONA – La fitta pioggia non ha impedito a migliaia di anconetani di assistere al passaggio della fiamma olimpica per le vie di Ancona, con tanto di accensione del braciere in piazza Cavour.Tale onore, in qualità di ultimo tedoforo, è spettato al pugile nostrano Mattia Occhinero, il quale poco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
