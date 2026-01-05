Pioggia e freddo non spengono la fiamma olimpica | che giornata di festa per Ancona

Nonostante la pioggia e le basse temperature, la città di Ancona ha vissuto un momento di celebrazione con il passaggio della fiamma olimpica. Migliaia di cittadini hanno seguito l’evento lungo le vie cittadine, partecipando con entusiasmo all’accensione del braciere in piazza Cavour. Un’occasione di unione e festa che ha sottolineato l’importanza di questo simbolo sportivo per la comunità locale.

