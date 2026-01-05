Pioggia a dirotto nella capitale due ragazze salvate da un seminterrato allagato

Nella notte a Roma, due giovani sono state soccorse dai Vigili del Fuoco dopo essere rimaste intrappolate in un seminterrato allagato in via di Trigoria. La forte pioggia ha causato l’allagamento dell’abitazione, rendendo necessario l’intervento delle forze di emergenza per mettere in sicurezza le persone coinvolte.

AGI - Intervento dei Vigili del Fuoco stanotte a Roma, in via di Trigoria, dove due ragazze di 21 e 24 anni si sono trovate intrappolate al piano seminterrato di una abitazione che si era allagata. L'intervento è scattato alle 2,40 circa con l'arrivo della squadra di Pomezia e del nucleo sommozzatori. Le due giovani non riuscivano a uscire a causa della quantità d'acqua nella casa che era a 50 centimetri dal soffitto. Una volta sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco è rapidamente intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato riuscendo a raggiungere le due ragazze intrappolate in stanze diverse. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pioggia a dirotto nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato Leggi anche: Pioggia e allagamenti nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato Leggi anche: Seminterrato allagato a Roma: due giovani salvate dai Vigili del Fuoco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maltempo, due 20enni intrappolate nel seminterrato allagato a Trigoria. Nei primi giorni di gennaio caduta a Roma la pioggia di un mese: chiuse le banchine del Tevere - Le due ragazze in due stanze separate, poi estratte dai pompieri. roma.corriere.it

Maltempo a Roma: grandine e forti piogge si abbattono sulla Capitale - Grandine e forti piogge si sono già abbattute nei comuni a est della Capitale, tra cui Zagarolo e Arriccia. fanpage.it

Oggi Roma piange e non è una frase fatta. Piove a dirotto, di quella pioggia pesante che non lava via niente, ma accompagna. Scende lenta, insistente, come se anche il cielo sapesse che oggi non è un giorno qualunque. Oggi Roma saluta Zio Pier,Piero Cia - facebook.com facebook

Pioggia a dirotto, freddo, orario insolito: cosa potrà mai andare storto oggi #SSLazio #LotitoVattene x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.