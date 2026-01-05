Piogge al Centro-Sud gelo al Nord

Oggi l’Italia si trova sotto l’effetto di condizioni meteorologiche diversificate: piogge al Centro-Sud e temperature più basse al Nord. L’allerta arancione riguarda il Molise, mentre in altre sette regioni del Centro e del Sud si registrano allerte gialle. Le condizioni meteo richiedono attenzione e precauzioni adeguate per garantire sicurezza e tutela delle attività quotidiane.

9.45 Il maltempo imperversa sull'Italia: oggi allerta arancione in Molise; gialla in altre 7 Regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia e Umbria. Calo delle temperature al Nord, dove anche in pianura sono scese sotto lo zero. In arrivo nevicate. Attesa la formazione di un vortice di aria gelida sul medio-basso Tirreno, che farà ulteriormente peggiorare le condizioni meteo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Gelo al centro-nord, caldo africano al sud: Italia spaccata in due Leggi anche: Allerta meteo, cambia la traiettoria del ciclone dell’Epifania: gelo intenso al Nord, neve abbondante al Centro e al Sud Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meteo, 3-4 gennaio con piogge al Centro-sud poi torna il gelo; Meteo, sorpresa di Capodanno: piogge rapide e poi il grande gelo. Ecco dove e quando; Meteo, svolta polare in arrivo: gelo e possibili nevicate da Capodanno; Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve. Meteo, 3-4 gennaio con piogge al Centro-sud poi torna il gelo - Domenica 4 gennaio perturbazione più intensa e calo delle temperature a partire dal Nord per l'arrivo di aria molto fredda. meteo.it

La Befana arriva con il freddo: piogge, vento e neve anche in pianura - Un’Epifania dal sapore decisamente invernale, con sciarpe, cappotti e attenzione alla viabilità, soprattutto nelle aree interessate da neve e gelo ... mbnews.it

Allerta meteo, cambia la traiettoria del ciclone dell’Epifania: gelo intenso al Nord, neve abbondante al Centro e al Sud - Allerta meteo in Italia, la traiettoria del Ciclone dell’Epifania cambia in modo significativo rispetto alle previsioni dei giorni scorsi e ridisegna lo ... thesocialpost.it

Centro-Sud sotto sostenuti venti di Libeccio: tempo in peggioramento

Tg2. . Ondata di #Maltempo sull'#Italia. Piogge e temporali al centro sud. Temperature in picchiata al nord - facebook.com facebook

Weekend tra #piogge e venti forti al Centro-Sud » #meteo su x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.