Il sindaco Mastella commenta i recenti dati economici, sottolineando segnali positivi sul PIL e sull’inflazione. Secondo le statistiche, il PIL di Benevento è in crescita da sei anni, con indicatori che confermano un andamento rassicurante. La città si distingue anche per costi di vita inferiori alla media nazionale, evidenziando un quadro economico stabile e favorevole per i cittadini.

Mastella: “Pil in crescita da sei anni, Benevento sopra la media nazionale e tra le città meno care d’Italia”. Benevento, 4 gennaio 2026 – “Il Prodotto interno lordo di Benevento è in crescita costante da sei anni, con percentuali da record nel Mezzogiorno e superiori alla media nazionale (+9 per cento) e un’evoluzione statistica positiva anche per l’anno appena iniziato (+0,7, ancora sopra la media nazionale). E’ un indicatore davvero confortante, se si pensa che città dell’Italia centro-settentrionale (come le toscane Firenze e Siena, l’emiliana Ferrara o la veneta Belluno) arrancano. C’è certamente un humus favorevole alle imprese e agli investimenti, grazie al combinato disposto tra il buon indice di sicurezza complessivo e la mole importante di investimenti pubblici di cui il Comune è stato protagonista assoluto grazie al primato sui fondi Pnrr e altre risorse di derivazione comunitaria, tutte intercettate doviziosamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pil e inflazione, il sindaco Mastella: “Dati positivi, indicatori confortano nostro lavoro”

Leggi anche: Pil e inflazione, il sindaco Mastella: “Dati positivi, indicatori confortano nostro lavoro”

Leggi anche: I dati dell'Istat di ottobre sul lavoro sono positivi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pil e inflazione, il sindaco Mastella: Dati positivi, indicatori confortano nostro lavoro; Pil e inflazione il sindaco Mastella | Dati positivi indicatori confortano nostro lavoro.

Pil e inflazione, il sindaco Mastella: ''Dati positivi. Indicatori confortano nostro lavoro'' Enti - “Il Prodotto interno lordo di Benevento è in crescita costante da sei anni, con percentuali da record nel Mezzogiorno e superiori alla media nazionale (+9 per cento) e un’evoluzione statistica ... msn.com