Pignarül a Montegnacco

A Montegnacco si svolge il tradizionale Pignarül, un evento che unisce festeggiamenti, beneficenza e momenti di convivialità. La giornata inizia alle 17:00 con una festa e una pesca di beneficenza, prosegue con l’accensione del pignarul alle 19:45, accompagnata da giochi pirotecnici e uno spettacolo serale. Un’occasione per condividere tradizioni e trascorrere un momento di aggregazione nel rispetto delle usanze locali.

Pignarûl di Montegnacco, il programma:ore 17:00 festeggiamenti e ricca pesca di beneficienzaore 19:00 accensione pignarul dai fruts e piccolo giochi pirotecniciore 19:30 grande spettacolo pirotecnicoore 19:45 accensione pignarûl.

