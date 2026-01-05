Pierre Yared | Usa già meno dipendenti dalla Cina

Pierre Yared, consigliere economico di Trump, afferma che gli Stati Uniti stanno riducendo la dipendenza dalla Cina, grazie all’applicazione di dazi che hanno portato a un calo senza precedenti delle importazioni. Questa strategia mira a diversificare le fonti di approvvigionamento e rafforzare l’economia nazionale, segnando un cambiamento nelle relazioni commerciali con Pechino.

Il capo dei consiglieri economici di Trump: «Grazie ai dazi il nostro import è sceso a livelli mai visti dall'ingresso di Pechino nel Wto. Il declino dell'industria è un rischio strategico. Tra noi e l'Italia aumenterà la cooperazione». Per Donald Trump, le politiche relative al commercio internazionale sono strettamente collegate alla tutela della sicurezza nazionale. A maggio, lo confermò in esclusiva alla Verità l'allora presidente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca, Stephen Miran. Ebbene, il nostro giornale ha avuto adesso l'opportunità di intervistare, sempre in esclusiva, il successore di Miran a questo delicato incarico: Pierre Yared.

