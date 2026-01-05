Pierre Yared | energia manifattura e difesa nella strategia economica di Trump

Pierre Yared analizza come Donald Trump abbia integrato l'energia, la manifattura e la difesa nella sua strategia economica, sottolineando il legame tra politiche commerciali e sicurezza nazionale. La sua visione evidenzia l'importanza di proteggere settori chiave per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza degli Stati Uniti, influenzando le decisioni di politica economica e commerciale del paese.

Per Donald Trump, le politiche relative al commercio internazionale sono strettamente collegate alla tutela della sicurezza nazionale. A maggio, lo confermò in esclusiva alla Verità l’allora presidente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca, Stephen Miran. Ebbene, il nostro giornale ha avuto adesso l’opportunità di intervistare, sempre in esclusiva, il successore di Miran a questo delicato incarico: Pierre Yared. Professore di Economia Internazionale presso la Business School della Columbia University e membro del Council on Foreign Relations, Yared è stato nominato a febbraio da Trump vicepresidente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pierre Yared: energia, manifattura e difesa nella strategia economica di Trump Leggi anche: Pierre Yared: «Usa già meno dipendenti dalla Cina» Leggi anche: Energia, difesa e porti. L’asse Grecia-Ucraina fa bene all’Europa (garantisce Trump) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il capo dei consiglieri economici di Trump @YaredPierre : «Grazie ai dazi il nostro import è sceso a livelli mai visti dall’ingresso di Pechino nel Wto. Declino industria è un rischio strategico. Tra noi e l’Italia aumenterà la cooperazione». @stegraziosi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.