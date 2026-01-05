Pierre Yared | energia manifattura e difesa nella strategia economica di Trump

Da panorama.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierre Yared analizza come Donald Trump abbia integrato l'energia, la manifattura e la difesa nella sua strategia economica, sottolineando il legame tra politiche commerciali e sicurezza nazionale. La sua visione evidenzia l'importanza di proteggere settori chiave per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza degli Stati Uniti, influenzando le decisioni di politica economica e commerciale del paese.

Per  Donald Trump, le politiche relative al commercio internazionale sono strettamente collegate alla tutela della sicurezza nazionale. A maggio, lo confermò in esclusiva alla  Verità  l’allora presidente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca,  Stephen Miran. Ebbene, il nostro giornale ha avuto adesso l’opportunità di intervistare, sempre in esclusiva, il successore di  Miran  a questo delicato incarico:  Pierre Yared. Professore di Economia Internazionale presso la Business School della Columbia University e membro del Council on Foreign Relations, Yared è stato nominato a febbraio da Trump vicepresidente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Panorama.it

