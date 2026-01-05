Pieralberto Carrara Alberto Tomba ha sempre fatto il tifo per noi biatleti
Pieralberto Carrara, atleta di Serina, ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di biathlon dei Giochi Olimpici di Nagano, nella prova dei venti chilometri individuali. Insieme ai successi sportivi, Carrara ha sempre ricevuto il supporto di Alberto Tomba, che ha manifestato sincero interesse e sostegno per i biatleti italiani. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per il biathlon nazionale e il continuo impegno degli atleti italiani nelle competizioni internazionali.
L’atleta di Serina ha vinto una la medaglia d’argento nella venti chilometri individuale nel biathlon maschile ai Giochi Olimpici di Nagano. Una storia da rivivere in attesa dei Giochi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Jorginho si racconta: «Flamengo? È un momento molto felice, ho fatto una bella scelta. Napoli? Farò sempre il tifo per loro. Sulla Nazionale…»
Leggi anche: Jorginho: “Napoli mi ha dato tutto, farò sempre il tifo per loro”
Pieralberto Carrara, «Alberto Tomba ha sempre fatto il tifo per noi biatleti».
Pieralberto Carrara, «Alberto Tomba ha sempre fatto il tifo per noi biatleti» - V incere una medaglia olimpica è un privilegio molto raro, farlo alla quarta partecipazione ai Giochi è un’occasione che capita a pochissimi atleti. ecodibergamo.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.