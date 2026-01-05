Pieralberto Carrara Alberto Tomba ha sempre fatto il tifo per noi biatleti

Pieralberto Carrara, atleta di Serina, ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di biathlon dei Giochi Olimpici di Nagano, nella prova dei venti chilometri individuali. Insieme ai successi sportivi, Carrara ha sempre ricevuto il supporto di Alberto Tomba, che ha manifestato sincero interesse e sostegno per i biatleti italiani. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per il biathlon nazionale e il continuo impegno degli atleti italiani nelle competizioni internazionali.

