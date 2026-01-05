Pier Silvio Berlusconi poco divertito dall’imitazione di Pantani | la risposta

Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo disappunto in merito all’imitazione di Pantani, noto per le sue esibizioni satiriche e caricaturali di figure pubbliche italiane. Ubaldo Pantani, 54 anni, si distingue per le sue interpretazioni esagerate di personaggi come Giletti, Vespa e Lapo Elkann, ma la sua caricatura di Pier Silvio ha suscitato una reazione di insoddisfazione.

Ubaldo Pantani, 54 anni, porta sul palco un repertorio di imitazioni esagerate e divertenti che spaziano da Gianluigi Buffon a Massimo Giletti, da Mario Giordano a Bruno Vespa, fino a Lapo Elkann e Pier Silvio Berlusconi. "Io non sono un imitatore, mi definisco un comico che fa imitazioni", racconta Pantani in un'intervista al Corriere della Sera, presentando il suo nuovo tour teatrale Inimitabile, che dal 31 gennaio partirà da Genova e attraverserà l'Italia con il suo caleidoscopio di personaggi. Pier Silvio Berlusconi: tra parodia e realtà. Tra i più noti personaggi delle sue imitazioni c'è Pier Silvio Berlusconi, riprodotto nei gesti e nel tono di voce in stile Gialappa's Show.

