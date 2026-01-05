Picchia violentemente il figlio con il cucchiaio | Non è gestibile Il giudice non lo condanna

Il Giudice Luigi Barone di Catania ha respinto la richiesta di custodia cautelare per un uomo di 59 anni, accusato di aver maltrattato il figlio di 11 anni, anche con violenza fisica. La decisione si basa sulla valutazione delle prove e delle circostanze, evidenziando l’importanza di un’analisi approfondita prima di procedere con eventuali misure restrittive. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei comportamenti e sulla tutela dei minori.

Il Giudice per le indagini preliminari di Catania, Luigi Barone, ha rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura di Catania nei confronti di un 59enne accusato di maltrattamenti aggravati ai danni del figlio undicenne. Secondo il giudice, allo stato degli atti non emergerebbero indizi sufficienti a dimostrare la gravità e l’abitualità delle condotte contestate. L’uomo era stato fermato dalla Squadra Mobile della Questura di Catania dopo la diffusione sui social di un video in cui si vede il padre colpire ripetutamente il bambino con un cucchiaio di legno, insultandolo e urlandogli: « Io sono il tuo padrone ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

