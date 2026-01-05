Picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno il video diventa virale | fermato un 59enne

Un video che mostra un uomo che colpisce con un mestolo di legno il proprio figlio di 10 anni ha suscitato molta attenzione sui social. Le immagini ritraggono un episodio di presunta violenza e controllo, portando alle autorità il fermo di un 59enne. L’episodio solleva questioni sul rispetto dei diritti dei minori e sulla tutela delle vittime di abusi familiari.

Un video, divenuto virale sui social, ha portato al fermo di un uomo. Nelle immagini si vede un bimbo di 10 anni colpito con un mestolo di legno dal padre, continuando a ripetergli come una vera e propria ossessione di essere il padrone e di pretendere ubbidienza assoluta. Succede a Catania. Il filmato sarebbe stato pubblicato dallo stesso bambino da un account social di suo nonno e in poco tempo ha fatto il giro del web, tanto da sollevare l’attenzione dei locali Servizi sociali che hanno prontamente allertato forze dell’ordine e autorità giudiziaria. Il genitore, un 59enne, è stato così fermato per maltrattamenti in famiglia e immediatamente allontanato dal nucleo familiare. 🔗 Leggi su Tpi.it

