Picchia il figlio con un mestolo di legno il video finito su TikTok non basta | per il giudice niente carcere È ingestibile ha agito nel suo interesse

Il giudice di Catania ha respinto la richiesta di arresto per Luigi Barone, 59 anni, ripreso in un video sui social mentre picchia il figlio di 11 anni con un mestolo di legno. La decisione si basa sulla valutazione che l’azione, seppur grave, fosse motivata dall'intento di tutelare il benessere del minore, rendendo l’intervento in carcere non giustificato.

Il gil di Catania, Luigi Barone, ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti del 59enne ripreso in un video postati sui social mentre picchia ripetutamente il figlio di 11 anni con un mestolo di legno. Secondo il giudice per le indagini preliminari, l’accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità anche perché, al momento, l’unica contestazione è quella contenuta nel video postato sui social in cui si vede l’uomo picchiare il figlio, insultarlo e urlare: «Io sono il tuo padrone». Il gip non ha convalidato neppure il fermo, ritenendo che non vi sia alcun pericolo di fuga del 59enne. 🔗 Leggi su Open.online

