picchia il figlio col mestolo di legno patrigno arrestato dopo il video social

Un video condiviso sui social mostra un episodio di violenza su un bambino di 10 anni, ripreso con uno smartphone e diffuso su TikTok. In circa due minuti e mezzo si vede il patrigno colpire il bambino con un mestolo di legno sul divano, suscitando preoccupazione e attenzione. L’uomo è stato successivamente arrestato.

Due minuti e mezzo di terrore, ripresi con un telefono e lanciati su TikTok: un bambino di 10 anni picchiato sul divano con un mestolo di legno, tra pianti e suppliche. Il video, rimbalzato su più piattaforme social e diventato ‘virale’, ha fatto scattare l’allarme a Catania e ha portato all’arresto di un uomo di 59 anni, patrigno del piccolo, accusato di maltrattamenti aggravati. Nelle immagini si intravede anche una bimba piccola e si sente la voce fuori campo di una donna, dal tono poco allarmato. Durante le percosse l’uomo tira in ballo la madre: "Tua madre ha ragione". Poi schiaffeggia e insulta il minore, pretendendo obbedienza: "Sono il padre e mi devi ubbidire". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

