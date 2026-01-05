Picchia il figlio col cucchiaio di legno il gip lo scarcera | il video non basta La Procura di Catania annuncia ricorso

La Procura di Catania ha annunciato ricorso dopo la decisione di scarcere un padre accusato di aver colpito il figlio con un cucchiaio di legno. Nonostante la presenza di un video come prova, gli investigatori sottolineano che l’immagine da sola non basta a dimostrare un quadro di maltrattamenti gravi, distinguendo tra un episodio di disciplina e un contesto di vessazioni protratte.

Una prova certa, un video, ma da ricondurre a un’occasione, seppur censurabile, di abuso dei mezzi correttivi piuttosto che, come sostiene l’accusa, da inquadrare in un contesto di vessazioni e violenze tali da ricondurre al reato di maltrattamenti aggravati in famiglia. E' la valutazione del gip di Catania, Luigi Barone, che ha rigettato la richiesta della Procura di emettere un’ordinanza di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

