Piazzetta Caldomai e quei rifiuti ingombranti | quando li tolgono?

A Piazzetta Caldomai, i rifiuti ingombranti rimangono ancora presenti nonostante le numerose segnalazioni telefoniche alla Rap. La situazione evidenzia una difficoltà nel rimuovere correttamente i rifiuti ingombranti, lasciando la piazzetta in stato di attesa. In questo contesto, è importante conoscere i tempi e le modalità di intervento per garantire un ambiente più pulito e ordinato.

