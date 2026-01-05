Piazzetta Caldomai e quei rifiuti ingombranti | quando li tolgono?
A Piazzetta Caldomai, i rifiuti ingombranti rimangono ancora presenti nonostante le numerose segnalazioni telefoniche alla Rap. La situazione evidenzia una difficoltà nel rimuovere correttamente i rifiuti ingombranti, lasciando la piazzetta in stato di attesa. In questo contesto, è importante conoscere i tempi e le modalità di intervento per garantire un ambiente più pulito e ordinato.
Dopo tante segnalazioni fatte per telefono alla Rap, i rifiuti ingombranti sono sempre lì nella piazzetta Caldomai. Intervenite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
