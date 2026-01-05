Piazza Navona ecco a che ora arriverà la Befana il 6 gennaio

Il 6 gennaio, a Piazza Navona, la tradizionale visita della Befana rappresenta un momento speciale per grandi e piccini. In questa occasione, si può assistere all’arrivo della simpatica vecchietta che porta doni e allegria, segnando la conclusione delle festività natalizie. Ecco gli orari e le modalità dell’evento, per vivere insieme questa tradizione consolidata nel cuore di Roma.

L'attesa è quasi finita: anche in quest'anno appena cominciato la città di Roma si prepara a salutare le festività con uno degli appuntamenti più amati da famiglie e bambini. Il 6 gennaio 2026, Piazza Navona tornerà a essere il cuore pulsante dell'Epifania, con l'arrivo della Befana che chiuderà ufficialmente il lungo periodo delle feste natalizie. Si tratta di una tradizione profondamente radicata nella storia della città, in grado ogni anno di richiamare migliaia di romani e turisti.

Befana, gli appuntamenti a Roma: volo bagnato (il meteo annuncia pioggia) ma sarà lo stesso caccia alla calza - Martedì 6 gennaio cortei e spettacoli in tutte le zone della città per celebrare la vecchina sulla scopa che regala caramelle ... msn.com

Roma Piazza Navona 1956. Lettere per la Befana Chissà cosa chiedevano i bambini alla Befana nel 1956 Foto di Rodrigo Pais, 1956, Piazza Navona Pubblicate da Lilli Ticchi, dal gruppo @romascomparsa - facebook.com facebook

Dettagli natalizi incorniciati #Roma Piazza Navona x.com

