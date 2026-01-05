piazza nannotti ok al progetto del nuovo collegamento pedonale con via de sanctis

La giunta di Firenze ha approvato il progetto definitivo per il nuovo collegamento pedonale tra piazza Nannotti e via De Sanctis. La decisione, proposta dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, mira a migliorare la connessione tra le aree, favorendo la mobilità sostenibile e l’accessibilità cittadina. Il progetto rappresenta un passo importante per lo sviluppo di infrastrutture più funzionali e integrate nel centro storico di Firenze.

Firenze, 5 gennaio 2026 - Via libera a Firenze al nuovo collegamento pedonale tra piazza Nannotti e via De Sanctis: la giunta ha approvato il progetto definitivo su proposta dell'assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio. Il percorso pedonale, si legge in una nota, sarà composto da una rampa accessibile e da una scalinata, capace di superare il dislivello tra via De Sanctis e la piazza soprastante. Nel progetto attenzione è stata riservata al superamento delle barriere architettoniche. Ci saranno anche interventi di compensazione ambientale. “Non si tratta di un’opera simbolica – dichiara l’assessore Giorgio – ma di una scelta politica precisa: investire sulla qualità dello spazio pubblico e sulla mobilità delle persone, non solo delle auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

