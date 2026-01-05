Piano omicida per rispondere al ferimento di un familiare | cinque persone arrestate

Nelle prime ore del mattino, i carabinieri di Catania hanno eseguito cinque arresti in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della DDA. Le misure sono state adottate in risposta a un episodio di violenza familiare, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e alla tutela delle persone coinvolte.

Cinque persone sono state arrestate nelle prime ore della mattina dai carabinieri del comando provinciale di Catania, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.Il provvedimento è stato eseguito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Piano omicida per rispondere al ferimento di un familiare: cinque persone arrestate Leggi anche: Louvre, cinque persone arrestate Leggi anche: Arrestate cinque persone in Kashmir per l’esplosione avvenuta a New Delhi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Piano omicida per rispondere al ferimento di un familiare: cinque persone arrestate. [MULTI SUB] No Escape from His Obsession?Full?She seduced him to live, but he became the one begging Boscoreale, omicidio al Piano Napoli. Presi i killer I NOMI. Svolta dopo un anno di indagini - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.