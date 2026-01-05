Perugia il caso Hannoun scatena la lite La sindaca | Mai conosciuto E dà mandato ai legali per le querele

A Perugia, il caso Hannoun ha suscitato una discussione pubblica, portando la sindaca a precisare di non aver mai avuto rapporti con Mohammad Hannoun. La posizione ufficiale è stata comunicata in seguito alle tensioni emerse, con la sindaca che ha incaricato i suoi legali di procedere per eventuali querele. La vicenda ha riacceso il dibattito locale, evidenziando l’importanza di chiarire i rapporti tra le istituzioni e le figure coinvolte.

Perugia, 5 gennaio 2026 – "Non ho mai conosciuto personalmente Mohammad Hannoun, né ho mai avuto rapporti diretti o indiretti con lui. Ho appreso della sua esistenza e dell'indagine in corso esclusivamente attraverso le notizie di stampa, dopo l'arresto. Ogni tentativo di attribuirmi conoscenze, relazioni o consapevolezze che non esistono è strumentale e politicamente scorretto". La replica decisa della sindaca. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi replica. E lo fa con decisione. La prima cittadina è stata tirata per la giacca dal centrodestra sulla vicenda relativa a uno degli indagati nell'inchiesta che ipotizza che i fondi raccolti in Italia per la Palestina, siano finiti nelle mani dell'organizzazione terroristica di Hamas grazie proprio all'intermediazione di Hannoun. Ferdinandi risponde all'opposizione sul caso Hannoun: "Nessun tipo di rapporto. La giustizia non si piega alla propaganda" - "Parallelamente, i miei legali stanno verificando con attenzione ogni affermazione pubblica che possa risultare lesiva della mia persona", scrive la sindaca di Perugia in un post condiviso sui propri ...

Caso Hannoun, Ferdinandi: "Mai avuto rapporti. Pronta a querelare. Rivendico mio impegno per i diritti" - La prima cittadini con i suoi legali sta valutando dai social e al mondo politico chi può aver leso la sua immagine e quella della sua amministrazione. perugiatoday.it

