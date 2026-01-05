Perseguita una donna si presenta a casa sua ubriaco e pretende un rapporto sessuale | arrestato a Borgo Mantovano

Un uomo è stato arrestato a Borgo Mantovano per aver perseguitato una donna di origini indiane, con cui aveva già avuto precedenti di molestie e minacce. La donna, vedova dal 2021, ha segnalato comportamenti insistenti e pressioni da parte dell’uomo, che si è presentato a casa sua in stato di ebbrezza pretendendo un rapporto sessuale. L’intervento delle forze dell’ordine ha fermato la sua condotta, garantendo la sicurezza della vittima.

Mantova, 5 gennaio 2026 – Da tempo perseguitava una connazionale, una 39enne indiana rimasta vedova nel 2021, con molestie e minacce. Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio l'uomo, un 55enne, si è presentato ubriaco a casa della donna, a Borgo Mantovano, pretendendo u n rapporto sessuale. L'intervento immediato dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi: l'uomo è stato arrestato per atti persecutori. La denuncia e il 'codice rosso'. Stando alla ricostruzione dei fatti, la donna era rimasta vedova quattro anni fa e l'uomo da mesi cercava di convincerla a intraprendere una relazione con lui.

