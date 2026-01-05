Perseguita la sua ex il nuovo compagno e il figlio di lei | arrestato 41enne a Pavullo

Il 2 gennaio 2026, i Carabinieri di Pavullo hanno arrestato un uomo di 41 anni, accusato di aver perseguitato l’ex convivente, il nuovo compagno e il figlio di lei. L’arresto è stato eseguito in flagranza differita, a seguito di indagini che hanno evidenziato comportamenti persecutori nei confronti delle persone coinvolte. L’intervento si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza e alle minacce di natura persecutoria.

Nella serata del 2 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto in flagranza differita un uomo di 41 anni, residente nel centro cittadino di Pavullo, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, del nuovo compagno di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Perseguita la sua ex, il nuovo compagno e il figlio di lei: arrestato 41enne a Pavullo Leggi anche: Piombino | Perseguita la ex minacciando lei e la sua famiglia: arrestato Leggi anche: Entra in casa dell’ex e riempie di botte lei e il nuovo compagno: uomo arrestato nel Sannio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perseguita la sua ex. Braccialetto a un 38enne; Perseguita la ex fidanzata, arrestato un minorenne; Non accetta la fine della relazione e tenta di rapire la ex al bar caricandola in auto: condannato; Non accetta di essere lasciato e perseguita ex per mesi, studente di 17 anni arrestato per stalking. ''Perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio'': la compagna di Raoul Bova, Beatrice Arnera, rompe il silenzio e si sfoga - ''Perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio'': la compagna di Raoul Bova, Beatrice Arnera, rompe il silenzio e si sfoga ... gossip.it

Perseguita la sua ex. Braccialetto a un 38enne - I carabinieri della stazione di San Martino in Strada hanno eseguito, a carico di un 38enne italiano, un’ordinanza di ... msn.com

“Ti butto l’acido in faccia”: perseguita la ex con minacce e insulti: ora andrà a processo - Minacce, stalking e molestie: un 41enne va a processo davanti ai giudici del Tribunale di Firenze per aver perseguitato l’ex moglie ... fanpage.it

Felice e soddisfatto di questo intervento, ma sento già arrivare la solita domanda che mi perseguita: qual è il prossimo progetto Nel 2026 vorrei arrivare in Asia, tornare in America e passare di nuovo da Londra. Ci sto già lavorando. Promesso #stre - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.