Perseguita la sua ex il nuovo compagno e il figlio di lei | arrestato 41enne a Pavullo

Il 2 gennaio 2026, a Pavullo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, del nuovo compagno e del figlio di lei. L’arresto è stato eseguito in flagranza differita, a seguito di indagini coordinate dalle autorità locali. L’intervento mira a garantire la sicurezza delle persone coinvolte e a contrastare comportamenti persecutori nel rispetto della legge.

Nella serata del 2 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto in flagranza differita un uomo di 41 anni, residente nel centro cittadino di Pavullo, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell'ex convivente, del nuovo compagno di.

