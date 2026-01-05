Perdita idrica chiuso viale d' accesso al centro

A Udine, il viale Ungheria è stato temporaneamente chiuso al traffico nelle prime ore della giornata a causa di una perdita idrica rilevata. La chiusura ha causato alcuni disagi alla viabilità locale, mentre le squadre di intervento stanno lavorando per risolvere il problema e ripristinare la normale circolazione.

Disagi a Udine, dove viale Ungheria è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa di una perdita idrica rilevata nelle prime ore della giornata. Il provvedimento si è reso necessario per consentire un intervento urgente sulla rete. La chiusura riguarda il tratto di viale Ungheria da piazzale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Perdita idrica, chiuso viale d'accesso al centro Leggi anche: Perdita idrica importante e disservizi in centro: chiuso il serbatoio Trabocchetto Leggi anche: Viabilità, lavori per l’efficientamento della rete idrica: un tratto di viale Sardegna sarà chiuso al traffico Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scoppia l'acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico, famiglie sgomberate: c'è rischio crollo. Qual è la situazione della voragine di Silio Italico a Bagnoli, dov’è esplosa una condotta idrica - Una voragine si è aperta in via Silio Italico, a Bagnoli, periferia Ovest di Napoli, a seguito di una consistente perdita idrica da una condotta sotterranea. fanpage.it

Cagliari, perdita idrica in viale Marconi: abitanti esasperati - L’ennesima perdita idrica dalla condotta situata tra l'incrocio con via Galvani e il semaforo dell'asse mediano, ha causato ... unionesarda.it

Caponago, perdita idrica in via Roma: scatta l’intervento di BrianzAcque - Caponago – Intervento immediato nella mattinata di oggi per una perdita idrica segnalata in via Roma, all’angolo con via De Gasperi. mbnews.it

Una voragine si è aperta in via Silio Italico, a Bagnoli a seguito di una consistente perdita idrica da una condotta sotterranea - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.