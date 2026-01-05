Perde il controllo dell’auto a Piancavallo | sfonda il guard rail e si cappotta nel bosco

Nella serata di domenica 4 gennaio a Piancavallo, un’auto ha perso il controllo durante la discesa verso Aviano, sfondando il guard rail e cappottandosi nel bosco. L’incidente ha richiesto interventi di soccorso per verificare le condizioni del conducente e mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso le verifiche sulle cause dell’accaduto.

Incidente stradale nella serata di domenica 4 gennaio a Piancavallo. Un'auto è finita fuori strada durante la discesa in direzione di Aviano. Da quanto si apprende il conducente ha perso il controllo della vettura all'altezza della prima curva. Inevitabile l'impatto contro il guard rail: la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

