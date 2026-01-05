Perde il controllo dell’auto a Piancavallo | sfonda il guard rail e si cappotta nel bosco

Nella serata di domenica 4 gennaio a Piancavallo, un’auto ha perso il controllo durante la discesa verso Aviano, sfondando il guard rail e cappottandosi nel bosco. L’incidente ha richiesto interventi di soccorso per verificare le condizioni del conducente e mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso le verifiche sulle cause dell’accaduto.

