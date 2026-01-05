Perde il controllo dell’auto a Piancavallo | sfonda il guard rail e si cappotta nel bosco
Nella serata di domenica 4 gennaio a Piancavallo, un’auto ha perso il controllo durante la discesa verso Aviano, sfondando il guard rail e cappottandosi nel bosco. L’incidente ha richiesto interventi di soccorso per verificare le condizioni del conducente e mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso le verifiche sulle cause dell’accaduto.
Incidente stradale nella serata di domenica 4 gennaio a Piancavallo. Un'auto è finita fuori strada durante la discesa in direzione di Aviano. Da quanto si apprende il conducente ha perso il controllo della vettura all'altezza della prima curva. Inevitabile l'impatto contro il guard rail: la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail: morto un 21enne, grave l’amico
Leggi anche: Incidente sulla Cimina, auto perde il controllo e finisce trafitta dal guard rail
VILLA CASTELLI Un’auto perde il controllo e travolge tre veicoli in sosta: intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e conducente affidato alle cure del 118 - facebook.com facebook
Pura: perde il controllo del veicolo e urta un muretto x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.