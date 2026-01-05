Percorso Mensile Danza Medievale a Napoli

Il Percorso Mensile di Danza Medievale a Napoli offre un'occasione per esplorare le tradizioni di danza, musica e canto del Medioevo. Attraverso incontri periodici, si approfondiscono le tecniche e le pratiche storiche, creando uno spazio di confronto e apprendimento. Un percorso dedicato a chi desidera conoscere e vivere più da vicino le espressioni culturali di epoche passate, in un ambiente semplice e rispettoso della storia.

Partecipa al Percorso di Danza Storica Medievale a Napoli: un incontro mensile, tra musica, canti, danze e conoscenza. Livello Base adatto a tutti gli amatori dell'arte, della storia, della musica e soprattutto della danza. Prossimo incontro Sabato 17 Gennaio ore 15.30 presso VIC'STREET via G.

