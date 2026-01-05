Perché tu… Caterina Balivo gelata dal famoso | glielo ha detto in faccia Tutto il pubblico sorpreso
In una puntata di “La volta buona” del 5 gennaio 2026, Caterina Balivo si trova a confrontarsi con un ospite famoso che le rivela un commento diretto e inaspettato. L’evento ha sorpreso il pubblico presente in studio, creando un momento di imprevisto nel programma. Questa situazione mette in luce come, a volte, le parole di una celebrità possano sorprendere anche chi le ascolta.
L’ospite famoso torna da Caterina Balivo a La volta buona e nella puntata di oggi, 5 gennaio 2026, è proprio la padrona di casa a ricevere un richiamo inatteso. Il paroliere entra nel salotto pomeridiano con il suo consueto tono pacato, dispensando parole di stima e ricordi per i grandi artisti con cui ha condiviso una vita intera di musica. Si parla di Ornella Vanoni, di Lucio Battisti, dei veri artisti che non ci sono più, in un clima che sembra inizialmente solo celebrativo e nostalgico. Il racconto di lui si fa più intimo quando ricorda un amico caro, andato via troppo presto, Sandro Giacobbe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: ? Faccia a Faccia Esplosivo a Ballando: Caterina Balivo “Ballerina per una Notte” Incontra Selvaggia Lucarelli
Leggi anche: “Loro fanno le or***”. Guillermo Mariotto, rivelazione hot in diretta: Caterina Balivo gelata
Caterina Balivo coinvolta nel caso Lory Del Santo: la conduttrice aversana nel mirino della giustizia - La vicenda riguarda presunte molestie sessuali subite dalla Del Santo da parte del regista Sergio Leone negli anni ’80 ... casertanews.it
Infondate voci su Caterina Balivo morta: ancora un malinteso social - Sono fortunatamente infondate voci su Caterina Balivo morta, visto che ha preso piede ancora un malinteso social ... attualissimo.it
La giacca doppiopetto di Caterina Balivo è perfetta per nascondere la pancia gonfia delle feste con stile - L'anno inizia col botto e sappiamo già che ti innamorerai della giacca doppiopetto di Caterina Balivo: elegante e pure utile! sfilate.it
E’ Caterina la prima nata in Campania del 2026. Alle 0.01 del primo gennaio c’è stato il parto, con la mamma assistita dall’equipe medica del Reparto Ostetricia e Ginecologia del San Pio di Benevento (FOTO). Caterina e’ irpinia perché i suoi genitori sono - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.