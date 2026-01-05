Perchè si festeggia la befana e la tradizione del ' Brusa la Vecia' | riti e leggende

La festa della Befana si celebra il 6 gennaio, segnando il termine delle festività natalizie. Questa tradizione italiana è legata a riti e leggende che affondano in antiche credenze, come quella del 'Brusa la Vecia', simbolo di purificazione e rinnovamento. Il nome

La storia della Befana affonda le sue radici in tradizioni magiche precristiane. Il nome deriva dal termine greco Epifania, che significa "apparizione" o "manifestazione". La festa si celebra il 6 gennaio, giorno che chiude il periodo delle festività natalizie e segna simbolicamente il passaggio.

