Perchè si festeggia la befana e la tradizione del ' Brusa la Vecia' | riti e leggende nel Veronese

La tradizione della Befana nel Veronese è legata a riti secolari che uniscono credenze popolari e leggende. La festa, celebrata il 6 gennaio, segna il passaggio dall’epifania e rappresenta un momento di devozione e folklore. La tradizione del “Brusa la Vecia” coinvolge riti simbolici e narrazioni che preservano antiche usanze, radicate nella storia e nella cultura locale, offrendo un’occasione di riflessione sulle origini di questa figura e delle sue celebraz

La storia della Befana affonda le sue radici in tradizioni magiche precristiane. Il nome deriva dal termine greco Epifania, che significa "apparizione" o "manifestazione". La festa si celebra il 6 gennaio, giorno che chiude il periodo delle festività natalizie e segna simbolicamente il passaggio.

