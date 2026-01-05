Perché mettiamo i campanacci alle mucche | che scopo ha e quali sono le preoccupazioni per la salute dei bovini

I campanacci applicati alle mucche hanno lo scopo di facilitarne il riconoscimento e la localizzazione durante il pascolo. Tuttavia, questa pratica solleva preoccupazioni riguardo al benessere degli animali, poiché può causare stress, disagio e possibili problemi uditivi. È importante valutare attentamente il rapporto tra utilità e impatto sulla salute dei bovini, promuovendo metodi che rispettino il loro equilibrio psicofisico.

Campanacci, il concerto delle mucche - La pratica di legare una campana al collo dei bovini è molto antica: è attestata nelle Alpi fin dall’epoca gallo- avvenire.it

“I campanacci disturbano il vicinato”, allevatore di Lorsica multato per le sue mucche - Lorsica – «Sono sincero, quando i carabinieri forestali di Montebruno hanno suonato alla porta per consegnare la multa da 63 euro non volevo crederci. ilsecoloxix.it

