Matteo Arnaldi ha deciso di ritirarsi dal torneo di Brisbane a causa di un problema fisico da gestire prima degli Australian Open. Il tennista ligure, infatti, ha dovuto rinunciare all’ultimo momento al suo debutto nel torneo ATP 250, in programma contro Daniel Altmaier. Questa scelta mira a permettere un miglioramento delle sue condizioni prima di affrontare le competizioni di inizio stagione 2026.

Non inizia sotto una buona stella il 2026 di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure è stato costretto a rinunciare al torneo di Brisbane poche ore prima di scendere in campo nel primo turno dell’ATP 250 australiano contro il tedesco Daniel Altmaier. Una vicenda singolare quella che si è sviluppata nel torneo aussie. Arnaldi, infatti, era stato costretto al walkover nella notte italiana di domenica 4 gennaio nell’ultimo turno di qualificazioni contro il padrone di casa Rinky Hijikata, a causa di un problema alla caviglia sinistra. Nonostante ciò, l’azzurro era riuscito a entrare nel tabellone principale, ripescato come lucky loser dopo il forfait del brasiliano João Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Matteo Arnaldi si è ritirato a Brisbane: problema fisico da smaltire verso gli Australian Open

Matteo Arnaldi, chi è il tennista italiano che sta spopolando agli US Open 2023/ Djokovic è il suo modello… - Chi è Matteo Arnaldi, il giovane tennista italiano che sta conquistando la scena agli US Open 2023 e che ha come modello Djokovic. ilsussidiario.net

Matteo Arnaldi, il 22enne che ha stupito a Roma: battuto Schwartzman, ora il derby con Musetti - Matteo Arnaldi accende il Foro Italico nella notte degli Internazionali di Tennis a Roma e supera l’ex numero 8 del mondo Diego Schwartzman al primo turno del Masters 1000. ilfattoquotidiano.it

Matteo Arnaldi, il diavolo ligure incanta gli Usa: oggi la sfida con il numero 1 del mondo Alcaraz - Stasera sul campo centrale di Flushing Meadows affronterà il numero 1 delle ... ilsecoloxix.it

