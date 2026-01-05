Perché alcune persone faticano a dimagrire? La forza di volontà non c’entra

Perché alcune persone incontrano difficoltà nel perdere peso? Spesso si pensa che la forza di volontà sia l’unico fattore determinante, ma la realtà è più complessa. Vari aspetti come il metabolismo, gli ormoni e le condizioni di salute influenzano il processo dimagrante. Comprendere questi elementi aiuta a approcciare il percorso di perdita di peso in modo più efficace e realistico, superando le semplici idee di volontà e impegno.

Per anni ci è stato ripetuto che perdere peso fosse una semplice equazione matematica: mangiare meno e muoversi di più. Tuttavia, i dati più recenti e il parere degli esperti dipingono un quadro molto più articolato, dove il concetto di "autocontrollo" risulta quasi del tutto irrilevante. Sebbene l'80% della popolazione sia convinta che l'obesità dipenda solo dalle scelte personali, la medicina moderna la definisce come una patologia complessa influenzata da fattori che sfuggono al controllo conscio. Il nostro DNA gioca un ruolo cruciale nel determinare quanto pesiamo. La professoressa Sadaf Farooqi, endocrinologa a Cambridge, sottolinea come esistano migliaia di varianti genetiche capaci di alterare i segnali tra stomaco e cervello.

