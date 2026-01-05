Per l’Epifania torna la tradizionale Motobefana Chiusa piazza della Libertà a Latina
Per l’Epifania, a Latina si svolge la tradizionale “Motobefana”, giunta alla 24ª edizione. Organizzata dall’Associazione “I Patitori”, questa manifestazione motociclistica benefica si svolge in piazza della Libertà. L’evento, che ogni anno richiama numerosi appassionati, ha come scopo principale la raccolta di fondi a supporto di iniziative sociali. Un appuntamento che coniuga tradizione, solidarietà e passione per le moto.
Torna, puntuale come ogni anno a Latina nel giorno dell’Epifania, la “Motobefana” dei Motopatitori. Giunto alla sua 24esima edizione, è un noto evento motociclistico a scopo benefico organizzato dall’Associazione di promozione sociale “I Patitori” con l’obiettivo principale di raccogliere fondi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: A Camin torna “La festa dea vecia”, la tradizionale festa dell’Epifania
Leggi anche: Epifania tra laboratori, mercatini e Motobefana: cosa fare tra Como e provincia il 6 gennaio
Torna la Motobefana: solidarietà su due ruote per i bambini - Anche quest’anno il Moto Club Mascalzone di Marcianise rinnova il suo impegno verso la solidarietà con la quinta edizione della Motobefana, l’iniziativa che unisce la passione per le due ruote a un fo ... casertanews.it
Epifania gelida: torna l’inverno con freddo intenso e neve fino a bassa quota nel Foggiano - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.