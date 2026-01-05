per giocare un ruolo nel contesto globale servono stati sovrani

Per avere un ruolo nel contesto globale, sono necessari Stati sovrani forti e riconoscibili. Oggi, le superpotenze dominano le dinamiche internazionali, mentre l’Europa, dopo l’adesione al Trattato di Maastricht, ha perso parte della sua autonomia. Riconquistare la sovranità e tornare alle radici dell’Europa pre-Maastricht potrebbe rappresentare un passo importante per rafforzare il ruolo del continente nel panorama mondiale.

Sulla scena dominano le superpotenze, ma l’Ue è rimasta fuori dalla Storia. Bisogna tornare all’Europa pre Maastricht. La politica internazionale vive per lo più del dietro le quinte: qualcuno può parlare con certezza delle conversazioni bilaterali tra Usa e Russia, tra Cina e Russia, tra Cina e America? Il solo bisbigliare ci fa intercettare che si stiano spartendo il mondo in un giro di compasso che ricrea l’ordine mondiale, ridiscutendo le linee rosse e pure quelle di tutti gli altri colori che il business dispone: fondi sovrani, colossi energetici, multinazionali del settore digitale o delle armi, proprietà e controllo delle aree dove si innervano i minerali preziosi per le industrie moderne; e poi il controllo delle infrastrutture, quelle che poggiano in fondo agli oceani o sulla terra o sono sospese nei cieli. 🔗 Leggi su Laverita.info

