Il nuovo Pantone 2026, il Cloud Dance, rappresenta un bianco che richiama la purezza e il candore della neve. Associato all’inverno e ai toni freddi di gennaio, questo colore si inserisce nelle tendenze cromatiche come simbolo di semplicità e raffinatezza. Ideale per progetti che cercano un tocco di eleganza sobria, il Cloud Dance invita a un’estetica pulita e senza eccessi, perfetta per le stagioni più fredde.

Gennaio è sempre associato a neve, inverno e a colori freddi. Ne è un esempio il nuovo Pantone 2026, il cloud dance, un bianco che ricorda proprio il candore della neve. Ed è lo stesso principio del cloud blush, la tendenza make-up che porta sulle guance la sofficità di una nuvola. Questo trend inizia a salutare la glass skin e i tantissimi trend luminosi che hanno conquistato il mondo del beauty decisamente non adatti alle pelli grasse. Cloud blush, la tendenza make-up che ti porta sulla nuvola. Per ricreare questa tecnica basterà creare un velo di colore soft e delicato e privo. Ovviamente per farlo bisogna utilizzare i prodotti giusti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Per andare sulle nuvole ci vuole il cloud blush

Leggi anche: Mercato Milan, Loftus-Cheek può partire: ecco chi lo vuole e perché lui ci vuole andare

Leggi anche: Viterbese sull'orlo del baratro, i giocatori: "Ci hanno detto che chi vuole può andare via"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cloud Atlas, l’atlante delle nuvole dal libro al film - Torna sugli scaffali il romanzo da cui i fratelli Wachowski (quelli di Matrix) hanno tratto il kolossal al cinema dal 13 gennaio 2013 Come diavolo avranno fatto i fratelli Andy e Lana Wachowski a ... panorama.it

#travel #nature #sunrise #friday #fyp #shorts #youtubeshorts

Secondo giorno dell'Anno .... Seconda vetta magari poter andare avanti così Monte Paularo da Castel Valdajer... 15 km tra e sopra le nuvole con Cris Tonet Piper & Luce #girovagandoaseizampe #mylifewithlabrador #luceofcountrylabrad - facebook.com facebook