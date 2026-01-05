Per Amorim i 290 milioni spesi sul mercato dallo United non erano abbastanza

Ruben Amorim è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Manchester United, dopo un acceso confronto con la dirigenza e il pareggio contro il Leeds. La decisione arriva in un momento di tensione tra l'ex tecnico e il club, che ha investito 290 milioni di euro sul mercato senza ottenere i risultati sperati. Questa vicenda evidenzia le sfide e le pressioni nel mondo del calcio professionistico.

Ruben Amorim ha ricevuto l'esonero dall'incarico di allenatore del Manchester United con effetto immediato, dopo un duro sfogo contro la dirigenza del club a seguito del pareggio di domenica contro il Leeds. Secondo quanto riferisce Daily Mail Sport, la dirigenza dello United ha preso la decisione venerdì, due giorni prima della trasferta a Elland Road. "La scelta è arrivata dopo un incontro tra Amorim e il direttore sportivo Jason Wilcox, tenutosi dopo il pareggio per 1-1 contro il fanalino di coda Wolves, match in cui Amorim aveva adottato il suo sistema preferito con tre difensori centrali. Fonti interne riferiscono che a Amorim è stato detto che la rosa dello United, rinforzata con 290 milioni di euro di acquisti estivi, era abbastanza forte da meritare fiducia e in grado di giocare un calcio più offensivo.

