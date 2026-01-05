Peloritani Servizi Sociali i sindacati convocano un' assemblea dopo la bocciatura

I sindacati hanno convocato un’assemblea in risposta alla recente bocciatura riguardante Peloritani Servizi Sociali. La questione riguarda l’esclusione di sindacati e lavoratori dalla fase di costituzione, mettendo in discussione la tutela occupazionale di circa 800 precari storici. L’iniziativa mira a chiarire le implicazioni e a promuovere un confronto costruttivo sulle future strategie di tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti.

"Inaccettabile l'esclusione del sindacato e dei lavoratori nell'operazione di costituzione della Peloritani Servizi Sociali: al centro c'è la tutela occupazionale di circa 800 precari storici". Dura presa di posizione di Uil e la Uil Fpl di Messina, che il prossimo 7 gennaio terranno un'assemblea.

Città Metropolitana, oggi in aula la 13. Partecipata - Un nuovo organismo pubblico che sarà la “fotocopia” della Messina Social City ma che si occuperà ... messinaoggi.it

M3S: “Bocciatura azienda speciale, un progetto nato male” - “La bocciatura, da parte del Consiglio Metropolitano di Messina, della delibera per la costituzione dell’Azienda speciale “Peloritani Servizi Sociali”, concepita per la gestione unitaria dei servizi s ... messinaoggi.it

Il Consiglio dell'ex Provincia regionale di Messina sbarra la strada alla prevista nascita di una nuova partecipata: bocciata la "Peloritani Servizi Sociali" che puntava alla gestione dei servizi sociali sull’intero territorio provinciale. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

