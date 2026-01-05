Peggioramento meteo nel giorno dell' Epifania attesi i fiocchi di neve anche in pianura
Nella giornata dell’Epifania, si prevede un peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di fiocchi di neve anche in pianura. La presenza di un centro di bassa pressione sulle regioni centro-meridionali determinerà un’intensificazione delle fredde correnti di Bora e Grecale sull’Alto Adriatico, influenzando il clima della giornata.
Si attendono i fiocchi di neve (anche in pianura) nel giorno della Befana: “La formazione di un centro di bassa pressione sulle nostre regioni centro-meridionali favorirà già nel corso della giornata odierna un’intensificazione delle fredde correnti di Bora e Grecale sull’Alto Adriatico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
