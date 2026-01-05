Peggio del Titanic | DiCaprio arriva tardi al trionfo di Una battaglia dopo l' altra ai Critics Choice Awards

Durante i Critics Choice Awards 2026 a Los Angeles, i riconoscimenti hanno celebrato l’eccellenza cinematografica, riflettendo anche temi di attualità e memoria. La serata ha evidenziato l'importanza di riconoscere il talento e il valore delle produzioni, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. In questo contesto, Leonardo DiCaprio ha ricevuto un riconoscimento per il film

Los Angeles, notte dei Critics Choice Awards 2026: i critici americani mettono ordine nella stagione cinematografica con una pioggia di riconoscimenti, ma lasciano spazio anche all'attualità, alla memoria e a quell'imprevedibilità che rende Hollywood, ancora una volta, materia viva. L'edizione 2026 dei Critics Choice Awards consacra Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, premiando anche Chalamet e Buckley, ma l'attenzione si è spostata con un fuori-programma memorabile, con Leonardo DiCaprio, protagonista di un arrivo rocambolesco diventato già un racconto pop. Il trionfo di Paul Thomas Anderson e la mappa dei premi A imporsi come titolo-simbolo dei Critics Choice Awards 2026 è Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che porta a casa miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale.

